3 Ayda 3 Milyon Honor 10 Satıldı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de satışa sunulan akıllı telefon dünyasının genç ve trendy markası Honor'ın en yeni amiral gemisi cep telefonu Honor 10 satış rekorları kırıyor. Yapay zeka destekli kamerası ve şık tasarımı ile dikkat çeken akıllı telefon dünya çapında 3 ayda 3 milyon satış rakamına ulaşarak rekor kırdı.

Genç ve trendy akıllı telefon markası Londra'da düzenlenen bir etkinlikle tanıtılan Honor 10, 12 Temmuz'da Türkiye'de Hepsiburada'da satışa sunulmuştu. Honor 10 markasının açıklanan 2018'in ilk yarısı satışları yüzde 150 oranında arttı. Satışlarda listenin birinci sırasında ise Çin yer alıyor. Yaşanan bu artış, Honor'ın önümüzdeki beş yıl içinde dünyadaki en iyi üç telefon markasından biri olma amacı için oldukça önemli bir gelişme sayılıyor.

HONOR 10 DÜNYA ÇAPINDA 3 MİLYONDAN FAZLA SATTI

Markanın amiral gemisi cihazı Honor 10 ise birkaç ay önce piyasaya sürülmesinden rağmen 3 milyondan fazla satış oranıyla markanın yolunu açtı. Honor 10, çok övgü toplayan iki önemli akıllı telefon özelliğini getiriyor: Endüstri öncüsü AI 2.0 teknolojili çift mercekli kamera ve sektörde çığır açan arka yüzündeki 15 katmanlı nano ölçekteki optik kaplama 3D cam dizayn. Honor 10'un küresel başarısından öne çıkan rakamlar ise şöyle:

-Malezya'da, online perakendeci Shopee'de en çok satılan amiral gemisi telefon rekorunu kırdı.

-Fransa'da internet üzerinden en çok satılan ikinci ve Mayıs ayında 300-400 Euro fiyat aralığında tüm perakende satışlarda en çok satılan altıncı akıllı telefon oldu.

-Rusya'da 25,000-30,000 Rus Rublesi fiyat aralığında en çok satılan akıllı telefon oldu ve GfK listesinde en çok satılan ilk beş akıllı telefon arasında yer aldı.

-Almanya'da Honor 9'un piyasaya çıktıktan sonraki satış oranını yüzde 100'lük bir artışla -geride bıraktı.

Honor Dünya Başkanı George Zhao, "Honor'da, müşterilerimize rakipsiz inovasyon ve kullanıcı deneyimi sunmaya adanmışlığımızın dünyanın dört bir yanından kullanıcılarımız tarafından fark edilmesi ve coşkuyla karşılanmasını keyifle izliyoruz. 2018'deki küresel ölçekte güçlü performansımız, bizi beş yıl içinde dünya çapında en iyi üç akıllı telefonun arasında olma amacımızda iyi bir yere getirdi" dedi.

Piyasa genelindeki istatistikler Honor'un kırdığı rekorları ve her markette yeni hayranlar kazandığını ortaya koyuyor. Honor, bu yıl Mayıs ayında, 13 aylık üçüncülüğünden sonra, Apple'ı geçerek Rusya'nın en çok satılan iki numaralı akıllı telefonu oldu. Marka ayrıca, 2018'in ilk yarısında yüzde 300'lük satış ve kar oranı artışıyla Hindistan'da en hızla büyüyen akıllı telefon satıcısı oldu. İngiltere'deki % 200 ve İspanya'daki % 500 satış oranı artışıyla etkileyici artışlar Avrupa'nın çeşitli yerlerinde de görülebiliyor.

Honor daha fazla küresel ayak izi bırakmaya devam ediyor, Güneydoğu Asya'da, Orta Doğu'da, Latin Amerika'da ürün portfolyosunu genişletirken bu yıl Endonezya'da, Tayland'da, Vietnam'da, Filipinler'de, Singapur'da, Mısır'da, Pakistan'da, Meksika'da ve Kolombiya'da ürünlerini piyasaya sürdü.

Anavatanı Çin'de ise bir numaralı akıllı telefon dijital markası olmaya ve marketteki ilk beş akıllı telefon markası arasındaki tek akıllı telefon olmaya devam ediyor. Honor, 2018 Ocak'tan Nisan'a kadar, 18.07 milyon satış yaptı ve bağımsız market araştırması firması Sino'ya göre satış karı 26.3 milyar RMB'ye ulaştı. Honor, 18 Haziran'da en çok satılan ürün olmasıyla birlikte, 1-18 Haziran arası satış sürecinde en yüksek kümülatif satış oranıyla listelerin başında yer alırken markanın gücü ve popülaritesi JD.com'un "618 Alışveriş Festivali" tarafından belirtildi.