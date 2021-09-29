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3 ayda 197 bin metre sathî kaplama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
3 ayda 197 bin metre sathî kaplama

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, son 3 ayda 197 bin 500 metrelik yolda sathi kaplama yaptı.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, son 3 ayda 197 bin 500 metrelik yolda sathi kaplama yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, sorumluluk alanında bulunan 8 bin kilometre kara yolu ağında iyileştirme çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. 17 ilçede de özellikle kırsal mahalle yollarında iyileştirme çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Son 3 ay içinde hayata geçirilen çalışmalarla Osmangazi Çaybaşı mezarlık yolu, Orhaneli Dağgüney, Eskidanışment, Büyükorhan Osmanlar, Mazlumlar, Karaçukur yol ayrımı, Ericek - Mazlumlar devamı Dursunbey sınırı arası ile Karaçukur mahallesi, Kestel Serme, Keles Uzunöz - Kıranışıklar - Menteşe arası, Bıyıkalan - Harmanlan - Dağdemirciler, İnegöl Doğanyurdu, Deydinler - Ortaköy arası ile Yıldırım Beyazıt Caddesi, Hamamlı, Aşağıbalı, Edebey, Harmancık Bayramlar ile Yeşilyurt - Başak arası, Karacabey Karasu-Gölecik-Kedikaya arası ile Örencik yolu, Yarış - Kulakpınar arası, Bayramdere, Güngörmez - Yarış mahallesi arası, Örencik, Subaşı, Gönü, Kurşunlu ve Yolağzı, İznik Şerefiye-Çamoluk arası, Kırkhamam, Çamdibi, Kaynarca, Kırıntı - Kutluca bağlantı yolu, Elbeyli ve Sansarak mezarlık yolu, Orhangazi Çakırlı - Mahmudiye arası, Muradiye Kanalboyu Caddesi, Çamlık yolu, Muradiye ve Torsu yolu, Nilüfer Atlas - Kadriye mahalleleri arası, Gürsu Karahıdır ve Mustafakemalpaşa Güllüce- Ocaklı- Yumurcaklı-Durumtay- Koşuboğazı arası, Yenice - Güvem - Soğucak hattı ve Keltaş - İlyasçılar arasında toplam 197 bin 500 metre sathi kaplama yapıldı.

Kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de ulaşım yatırımlarından asla taviz vermediklerini dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle kış bastırmadan 17 ilçede de kırsal mahalle yollarını sağlıklı hale getirmek için gayret gösterdiklerini söyledi. - BURSA

3 ayda 197 bin metre sathî kaplama

3 ayda 197 bin metre sathî kaplama

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Haber: 3 ayda 197 bin metre sathî kaplama - Haberler
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