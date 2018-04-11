3 Ayda 1282 İhracatçıya 25 Konuda Eğitim Verildi

Dünyadaki hızlı değişim ve gelişime Egeli ihracatçıların adapte olabilmesi için Ege İhracatçı Birlikleri, güncel konularla ilgili eğitim programlarını kesintisiz sürdürüyor.

Ege İhracatçı Birlikleri, 2018 yılının Ocak – Mart döneminde; Kurumsal Sosyal Medya Yönetiminden, Fuarlarda Fark Oluşturmaya, Serbest Bölgeler Teşvikleri ve Mevzuatından, Alibaba Platform Kullanım Eğitimine, Devlet Yardımlarından, Pazarlama İletişimi ve Marka Yönetimi kadar ihracatçıların ihtiyaç duyduğu konularda eğitim programları düzenledi. Bundan sonraki süreçte, Egeli ihracatçılara teşvik dosyası hazırlama eğitimi verilecek

2018 yılının ilk çeyreğinde düzenlenen 25 eğitim programına ihracatçı firmalardan bin 282 kişinin katıldığı bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, konusunda uzman isimler tarafından Egeli ihracatçılara verilen eğitimlerin toplam süresinin 5 bin 195 saat olduğunu dile getirdi.

Egeli ihracatçılar eğitimlerden yüzde 91 memnun

Gerek mevzuat, gerekse diğer güncel konularda sürekli bir yenilenme ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, "Eğitim takvimimizin omurgasını Ege İhracatçı Birlikleri üyeleriyle gerçekleştirdiğimiz ankete verilen cevaplar oluşturuyor. Eğitimler sonrasında düzenlediğimiz ankete göre üyelerimizin memnuniyet oranı yüzde 91 seviyesinde. 2016 yılında eğitim programlarımıza 2 bin kişi, 2017 yılında ise; 3 bin kişi katıldı. 2018 yılı sonunda 5 bin kişiye eğitim programı düzenlemeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Teşvik dosyası hazırlama eğitimi verilecek

Türkiye'nin 2023 yılında dünya dış ticaretinden yüzde 1.5 pay alma hede fi olduğunu hatırlatan EİB Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, " Ekonomi Bakanlığı bu hedefe ulaşmak için Türk ihracatçısının dünya genelindeki rakipleriyle daha rekabetçi bir konuma gelmeleri için 4 milyar TL destek vermeyi hedefliyor. Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin bu teşviklerden azami yararlanabilmesi için Nisan ayından itibaren, Tebliğ Bazlı Teşvik Dosyası Hazırlığı için birebir uygulamalı atölye/workshop programları düzenleyeceğiz. Ege İhracatçı Birlikleri Devlet Yardımları Şubesi'nden uzman çalışanlar bu atölye eğitimlerini verecek. Atölyesi programımızın ilki 10 Nisan 2018 Salı günü gerçekleştirildi. Bu Atölyelere, belirli bir tebliğde ilk kez başvuran ve dosya hazırlama aşamasında olan firmaların katılımını bekliyoruz, böylelikle dosya hazırlama ve başvuru sürecindeki eksik ve hatalardan kaynaklanan nedenler ile ihracatçılarımızın teşvik ödemelerindeki gecikmelerin önüne geçmek için önemli bir adım atılmış olacak" şeklinde konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri 2018 yılının Nisan – Aralık döneminde 28 farklı konuda genel katılıma açık eğitim programı düzenlemeyi gündemine aldı. Yılın kalan diliminde oluşabilecek ihtiyaçlara göre bu sayının artması bekleniyor. Bu sayıya gündemdeki ihtiyaç ve gelişmelere göre aylık planlanan ve düzenlenen ücretsiz seminerler ve sektörlere özel düzenlenen eğitimler de eklendiğinde, Birlik bazında düzenlenmesi planlanan eğitim/seminer faaliyetlerinin sayısının geçen seneye göre yüzde 25 artarak, 100 farklı organizasyona ulaşması planlanıyor.

Nisan ayında; Dış Ticarette Ödeme ve Teslim Şekilleri ile başlayacak olan yeni eğitim programlarında; Uluslararası Pazarda Müşteri Bulma, Depo ve Stok Yönetimi, Hedef Pazarların Belirlenmesi ve Pazar Analizi, Etkili İletişim ve İkna Becerileri, İhracatta Satış, Pazarlama ve Fiyatlandırma, Dış Ticarette Sahtecilik ve Dolandırıcılık ile Baş Etme, Kızgınlık ve Öfke Yönetimi - Stres Yönetimi ve dış ticaret ile ilgili diğer konularda uzman eğitmenler ihracatçılara eğitim verecek. - AYDIN