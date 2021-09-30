3 ayda 10 bin 935 kişi, Doğu Ekspresi ile masalsı yolculuk etti

ANKARA (DHA) - PANDEMİ nedeniyle 16 ay aradan sonra yeniden seferleri başlayan Doğu Ekspresi ile son 3 ayda 10 bin 935 kişi, seyahat etti.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş.'nin en uzun rotalarından biri olan Ankara- Kars seferini yapan Doğu Ekspresi ile seyahat, pandemi nedeniyle 28 Mart 2020'de durdurulmasının ardından 12 Temmuz 2021'de yeniden başladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelerek, Ankara'da buluşanlar, Doğu Ekspresi ile Kars'a geliyor. Pandemi tedbirleriyle Kars Tren Garı'na gelen yolcular, HES kodu ve güvenlik kontrolü sonrası masalsı yolculuk için biletlerini alıyor.

Kars Oteller ve Lokantalar Derneği (KARSOD) Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, "Bilindiği üzere pandemi nedeniyle Doğu Ekspresi seferlerine ara verdi. Uzun bir aradan sonra hasret sona erdi. Özlemini duyan insanlar Doğu Ekspresi'ne tekrar ilgi gösteriyor. Doğu Ekspresi hayata geçti, devam etti. Kars ve bölge turizmine katkısı olan bu uzunca tren yolculuğu her geçen gün rotasını bir tık daha yukarıya çıkarıyor" diye konuştu