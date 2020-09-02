3 ayaklı doğan buzağıya protez bacak yapılacak Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, üç ayaklı doğan buzağıya protez yaptırmak için İzmir Çiftlik Hayvanları Kurtarma Barınağı harekete geçti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, üç ayaklı doğan buzağıya protez yaptırmak için İzmir Çiftlik Hayvanları Kurtarma Barınağı harekete geçti.

Örtülü Mahallesi'nde oturan Hacı Demir'e ait ineğin sol ön bacağı olmayan şekilde doğurduğu ve sahipleri tarafından "Üç ayak" adı verilen buzağıya yardım eli uzandı. Yaklaşık 3 haftalık buzağının durumunu haberlerden öğrenen İzmir Çiftlik Hayvanları Kurtarma Barınağı kurucusu Sibel Çakır, İslahiye ilçesine nakil aracı gönderdi.

Çakır ve beraberindekiler, buzağıyı annesiz kalmaması için inekle beraber satın aldı. İslahiye Tarım ve Orman Müdürlüğüne getirilen ve yapılan muayenesinin ardından İzmir'e gönderilen üç ayaklı buzağıyı uğurlayan Demir ailesi de duygusal anlar yaşadı.

Buzağıya sarılan ve öpen Hacı Demir ve oğlu "İzmir'de hayvanla özel ilgilenecekler. Gidişine ailecek üzülüyoruz. Alışmıştık. Evimizin neşe kaynağıydı. Gittiğine üzülüyorum ama gittiği yerde güzel bakacaklar ona seviniyorum. Gözümüz arkada kalmayacak." diye konuştu.

İzmir Çiftlik Hayvanları Kurtarma Barınağı kurucusu Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç ayaklı hayvandan medya aracılığıyla haberdar olduğunu, aileyle görüşerek hayvanı koruma altına almak isteklerini ilettiklerini söyledi.

Ailenin de buzağının annesinin yalnız kalacağını iletmeleri üzerine hem anneyi hem de buzağıyı aldıklarını anlatan Çakır, engelli hayvanların da yaşamaya haklarının olduğunu, o yüzden buzağının gereken tedavisini ve protezini yapacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA