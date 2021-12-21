3 Ay Süreli Vektörle Mücadele Hizmet Alımı İhalesi
Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırlarında 2022 yılı içerisinde 3 Ay Süreli Vektörle Mücadele Hizmeti Alımı İhalesi 1. oturumu 22. 12. 2021 Çarşamba günü saat 10. 00'da 2 Nolu Hizmet Binası İhale Salonu'nda gerçekleştirilecektir.
MUĞLA (Habermetre) - Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırlarında 2022 yılı içerisinde 3 Ay Süreli Vektörle Mücadele Hizmeti Alımı İhalesi 1. oturumu 22. 12. 2021 Çarşamba günü saat 10. 00'da 2 Nolu Hizmet Binası İhale Salonu'nda gerçekleştirilecektir.
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