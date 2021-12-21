3 Ay Süreli Vektörle Mücadele Hizmet Alımı İhalesi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

3 Ay Süreli Vektörle Mücadele Hizmet Alımı İhalesi

3 Ay Süreli Vektörle Mücadele Hizmet Alımı İhalesi
Habermetre - Haberler | Toplum

Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırlarında 2022 yılı içerisinde 3 Ay Süreli Vektörle Mücadele Hizmeti Alımı İhalesi 1. oturumu 22. 12. 2021 Çarşamba günü saat 10. 00'da 2 Nolu Hizmet Binası İhale Salonu'nda gerçekleştirilecektir.

MUĞLA (Habermetre) - Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırlarında 2022 yılı içerisinde 3 Ay Süreli Vektörle Mücadele Hizmeti Alımı İhalesi 1. oturumu 22. 12. 2021 Çarşamba günü saat 10. 00'da 2 Nolu Hizmet Binası İhale Salonu'nda gerçekleştirilecektir.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title