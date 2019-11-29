3 ay önce tabancayla yaraladığı ortağını bu kez 9 yerinden vurdu (2)
TUTUKLANDIKonya'da, oto galerici eski ortağı Mehmet Durmaz'ı tabancayla 9 yerinden vurarak ağır yaralayan İlker Tuğrul Uğurlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
29.11.2019 16:59 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:59
TUTUKLANDI
Konya'da, oto galerici eski ortağı Mehmet Durmaz'ı tabancayla 9 yerinden vurarak ağır yaralayan İlker Tuğrul Uğurlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uğurlu, Durmaz'ı 3 ay önce de tabancayla yaralaması nedeniyle 65 gün tutuklu kalıp, 20 gün önce de tahliye olmuştu.
Kaynak: DHA