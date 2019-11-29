3 ay önce tabancayla yaraladığı ortağını bu kez 9 yerinden vurdu (2)
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3 ay önce tabancayla yaraladığı ortağını bu kez 9 yerinden vurdu (2)

TUTUKLANDIKonya'da, oto galerici eski ortağı Mehmet Durmaz'ı tabancayla 9 yerinden vurarak ağır yaralayan İlker Tuğrul Uğurlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

29.11.2019 16:59 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:59
3 ay önce tabancayla yaraladığı ortağını bu kez 9 yerinden vurdu (2)

TUTUKLANDI

'da, oto galerici eski ortağı 'ı tabancayla 9 yerinden vurarak ağır yaralayan İlker Tuğrul Uğurlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uğurlu, Durmaz'ı 3 ay önce de tabancayla yaralaması nedeniyle 65 gün tutuklu kalıp, 20 gün önce de tahliye olmuştu.


Kaynak: DHA
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