3 ay önce dövülerek öldürülen şahsın eşi intihar etti
Haberler » 3. Sayfa » 3 ay önce dövülerek öldürülen şahsın eşi intihar etti - Haber

3 ay önce dövülerek öldürülen şahsın eşi intihar etti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3 ay önce yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şahsın eşi intihar etti.

18.11.2019 20:10 | Son Güncelleme: 18.11.2019 20:14
3 ay önce dövülerek öldürülen şahsın eşi intihar etti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3 ay önce yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şahsın eşi intihar etti.


Edinilen bilgiye göre, 3 ay önce yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada darp sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Gökhan Çobancı, 25 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Gökhan Çobancı'nın eşi Yağmur Çobancı (32) Yeni Mahalle'deki evinde ölü bulundu. İntihar ettiği belirtilen kadının cenazesi yakınları tarafından Samandağ Devlet Hastanesine götürüldü. Çobancı'nın cenazesi otopsiye gönderildi. - HATAY

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.