3 ay önce annesini kaybeden diş hekimi intihar etti
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3 ay önce annesini kaybeden diş hekimi intihar etti

Osmaniye'de 3 ay önce annesini kaybeden 29 yaşındaki diş hekimi, kendini asarak intihar etti.

06.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:57
3 ay önce annesini kaybeden diş hekimi intihar etti

'de 3 ay önce annesini kaybeden 29 yaşındaki diş hekimi, kendini asarak intihar etti.


Edinilen bilgiye göre, merkez Rızaiye Mahallesi'nde ailesinden kalan evde yaşayan ve 'te diş hekimliği yaptığı öğrenilen 29 yaşındaki Aykut Poçulu'nun işe gelmediğini fark eden mesai arkadaşı, durumu ailesine bildirdi. Kardeşine telefon ile ulaşmaya çalışan ablası, Aykut Poçulu'nun yaşadığı eve gitti. Aileden kalan 4 katlı evin teras katında kardeşini asılı halde bulan abla, durumu polise ve sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, diş hekiminin hayatını kaybettiğini belirledi. Poçulu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Aykut Poçulu'nun 3 ay önce annesini kaybettiği, bundan dolayı da psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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