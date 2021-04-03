3 ay içinde 30 küçükbaş hayvanı telef oldu

BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Güneyören köyünde hayvancılık yapan Selim Altuntepe'nin (38) son 3 ayda 30 küçükbaş hayvanı telef oldu.

BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Güneyören köyünde hayvancılık yapan Selim Altuntepe'nin (38) son 3 ayda 30 küçükbaş hayvanı telef oldu. Bartın Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvanların ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

Ulus'a bağlı Güneyören köyünde yaşayan Selim Altuntepe, 4 yıl önce 10 küçükbaş hayvan alarak hayvancılığa başladı. Zamanla küçükbaş hayvanlarının sayısını artıran Altuntepe, geçen yaz sayıyı 115'e çıkardı. Ancak son 3 ayda Altuntepe'nin 30 küçükbaş hayvanı bilinmeyen nedenle telef oldu. Durumu Bartın Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildiren Altuntepe, kalan hayvanları için endişeleniyor. Selim Altuntepe, annesiz kalan kuzuları biberonla besliyor.

4 yıl önce İstanbul'dan köyüne yerleştiğini söyleyen Selim Altuntepe, "Köye ilk geldiğimiz zamanlarda borçlanarak, 10 küçükbaş hayvanla başladım. Şimdi bir rahatsızlık 30 tane hayvanım telef oldu. 15 tane düşük hayvanım oldu. Şu an perişan bir durumdayım. Tarım müdürlüğüne numuneleri verdik. Sonuçları bekliyoruz. Şu anda 85 tane küçükbaş hayvanım var. Başka hayvanlar ölecek diye çok korkuyorum. Yetkililer bana yardım etsin, benim geçinmem sadece buna bağlı ne yapacağımı şaşırdım" dedi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ölen hayvanlardan alınan numuneleri Ankara'ya gönderdi. 10 gün içerisinde belli olacak sonuçların ardından müdürlüğün köyde çalışma yapacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR