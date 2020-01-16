3 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » 3 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Haberler

3 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 3 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

16.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:31
3 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 3 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, adli makamlarınca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan hakkında 3 ay hapis cezası ile aranan E.K. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. tutuklanarak E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler