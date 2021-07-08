3. Avrupa Spor Festivali, 10 Temmuz'da Şanlıurfa'da başlayacak

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından hayata geçirilen 3. Avrupa Spor Festivali, 10-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından hayata geçirilen 3. Avrupa Spor Festivali, 10-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ŞUTSO'dan yapılan açıklamaya göre, sporu, dayanışmayı ve empati kurmayı teşvik etmek amacıyla kentin çeşitli noktalarında spor aktiviteleri organize edilecek.

Festivalin ilk günü Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı sahasında balon futbolu oynanacak ve ikinci gün Şanlıurfa Bisiklet Turu yapılacak. Üçüncü gün, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait Engelli Koordinasyon ve Yaşam Merkezinde tekerlekli sandalye basketbol turnuvası ve empati basketbol maçı düzenlenecek. Dördüncü gün, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde havalı atış ve jimnastik gösterisi, SUKAY'da kano yarışı ile su kayağı gösterileri gerçekleştirilecek. Son gün ise bir alışveriş merkezinin önünde halkın katılımıyla denge oyunu, canlı langırt ve elastik basketbol gibi aktiviteler yapılacak.

Etkinlik kapsamında uzmanlar, AB projeleri ve Erasmus hakkında da katılımcılara bilgilendirmede bulunacak.

Festival, mahalli sanatçıların mini konseriyle sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan