3. Avrupa Spor Festivali, 10 Temmuz'da Şanlıurfa'da başlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

3. Avrupa Spor Festivali, 10 Temmuz'da Şanlıurfa'da başlayacak

3. Avrupa Spor Festivali, 10 Temmuz'da Şanlıurfa'da başlayacak
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Spor

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından hayata geçirilen 3. Avrupa Spor Festivali, 10-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından hayata geçirilen 3. Avrupa Spor Festivali, 10-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ŞUTSO'dan yapılan açıklamaya göre, sporu, dayanışmayı ve empati kurmayı teşvik etmek amacıyla kentin çeşitli noktalarında spor aktiviteleri organize edilecek.

Festivalin ilk günü Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı sahasında balon futbolu oynanacak ve ikinci gün Şanlıurfa Bisiklet Turu yapılacak. Üçüncü gün, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait Engelli Koordinasyon ve Yaşam Merkezinde tekerlekli sandalye basketbol turnuvası ve empati basketbol maçı düzenlenecek. Dördüncü gün, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde havalı atış ve jimnastik gösterisi, SUKAY'da kano yarışı ile su kayağı gösterileri gerçekleştirilecek. Son gün ise bir alışveriş merkezinin önünde halkın katılımıyla denge oyunu, canlı langırt ve elastik basketbol gibi aktiviteler yapılacak.

Etkinlik kapsamında uzmanlar, AB projeleri ve Erasmus hakkında da katılımcılara bilgilendirmede bulunacak.

Festival, mahalli sanatçıların mini konseriyle sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kartal Tibet Sertab Erener İbrahim Tatlıses Mahsun Kırmızıgül
Spor Mesut Özil Salih Uçan Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
3. Avrupa Spor Festivali, 10 Temmuz'da Şanlıurfa'da başlayacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 15:57:15. #1.16#

title