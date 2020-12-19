3 asırlık Manisa kebabı ekmek arasına girdi
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3 asırlık Manisa kebabı ekmek arasına girdi

19.12.2020 08:33 | Son Güncelleme: 19.12.2020 08:37
3 asırlık Manisa kebabı ekmek arasına girdi

Manisa'da, tarihi 3 asır öncesine dayanan, kente gelen ziyaretçilerin tadına bakmadan dönmediği Manisa kebabı, koronavirüs salgını nedeniyle ekmek arasına girdi.

Manisa'da, tarihi 3 asır öncesine dayanan, kente gelen ziyaretçilerin tadına bakmadan dönmediği Manisa kebabı, koronavirüs salgını nedeniyle ekmek arasına girdi. Kendine has bakır tepsiyle servis edilen kebap, artık ekmek arasında paket olarak servis ediliyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle kahvehaneler kapanırken, lokantalarda ise gel- al paket servisi başladı. Salgın, tarihi 3 asır öncesine dayanan, artık geleneksel bir lezzet haline gelen Manisa kebabı satışlarını da etkiledi. Şehzadeler ilçesinde, 1977 yılından beri hizmet veren bir kebapçı, müşterilerinden gelen talep üzerine farklı bir uygulama gerçekleştirdi. İşletme kendine has bakır tepsiyle servis edilen kebabı, ekmek arasına koyarak satmaya başladı. Manisalıların en sevdiği lezzetlerden biri olan ve kente gelen ziyaretçilerin tadına bakmadan dönmediği Manisa kebabı, 300 yıl sonra ekmek arasına girdi.

Manisa kebabı ustası Ekrem Oyit, müşterilerinden gelen talep üzerine ekmek arası satışları başlattıklarını söyledi. Oyit, "1977 yılından beri bu mesleği yapıyorum. Yıllardan beri de pideli yapıyorduk. Pandemiden dolayı dükkanımızda yemek servisini durdurduk. Müşterilerimizden gelen talep sonrası, böyle bir yöntem bulduk. İş yerleri ve evlere yine pideli yapıyoruz ama ayakta yiyenler için ekmek arası yapıyoruz. Artık müşterilerimize bu şekilde hizmet veriyoruz" diye konuştu.'AÇIĞI EKMEK ARASI SATIŞ YAPARAK KAPATIYORUZ'

Salgın sebebiyle dükkanda servisin olmamasından dolayı oluşan açığı ekmek arası satış yaparak kapattıklarını kaydeden Oyit, "Manisa kebabının tarihi geçmişi 300 yıl öncesine dayanır. Kebap yapımını Halep'ten Manisa'ya gelen ustalarımızdan öğrendik. Şu an işlerimiz iyi. Pandemi sonrası ekmek arası satışlara devam edip etmeyeceğimize yönelik bir şey diyemiyorum. Devam edersek, bir yoğunluk olursa da dükkanımızı büyütmek zorunda kalırız. Çünkü Manisa kebabının yapımı bizi uğraştırıyor. Hem pideli hem de ekmek arası bir arada zor olur ama yine de devam edip etmeyeceğimizi o günün şartlarına göre değerlendireceğiz.  Satışlardan da memnunuz" diye konuştu.


3 asırlık Manisa kebabı ekmek arasına girdi
3 asırlık Manisa kebabı ekmek arasına girdi
3 asırlık Manisa kebabı ekmek arasına girdi
3 asırlık Manisa kebabı ekmek arasına girdi
3 asırlık Manisa kebabı ekmek arasına girdi
3 asırlık Manisa kebabı ekmek arasına girdi
3 asırlık Manisa kebabı ekmek arasına girdi
3 asırlık Manisa kebabı ekmek arasına girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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