3 asırlık ağaca kimse dokunamıyor, sebebi ise çok farklı
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3 asırlık ağaca kimse dokunamıyor, sebebi ise çok farklı

3 asırlık ağaca kimse dokunamıyor, sebebi ise çok farklı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 1700 yılında dikildiği rivayet edilen ve '7 kardeş' olarak bilinen ağaçlara, halk arasında yayılan 'bu ağacı yakarsan korkuturlar' söyleminden dolayı kimse dokunamıyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 1700 yılında dikildiği rivayet edilen ve '7 kardeş' olarak bilinen ağaçlara, halk arasında yayılan 'bu ağacı yakarsan korkuturlar' söyleminden dolayı kimse dokunamıyor.

İlçeye bağlı Mollahacı Mahallesi'nde bulunan, 1700'lü yıllarda dikildiği rivayet edilen ve 7 tane olmasından dolayı halk arasında '7 kardeş' olarak bilinen ağaçlardan 6'sı zamana yenik düştü. Mahalle sakinleri ise halk arasında yayılan 'bu ağaçları yakan olursa korkutulur' söyleminden dolayı ağaçları bulunduğu yerden kaldırmadı.

Mahalle muhtarı Mustafa Gerçek, "Bu ağaç kesin tarihi bilinmemekle birlikte 1700'lü yıllara dayanıyor. Bu ağaç, ecdadımızdan kalan, 7 kardeş olarak bilinen ve halkımızın tarafından değer verilen ağaçlarımızdır. Bu ağaçlar 2020 yılının başlarında 7 kardeş olarak bildiğimiz ağaçlarımızdan 6 tanesi devrildi. Ancak bir tanesi yaşamaktadır. İnşallah kalan 1 tane ağaç köyümüzün tarihi olarak yaşaması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"AĞAÇLARA YAKAN KORKUTULUYOR"

Gerçek, "Ben çocukluğumdan beri duyarım. Bu ağaçlardan bir parça alıp yakarsan 'korkuturlar' gibi söylemler büyüklerimiz tarafından dile getirilmişti. Günümüz şartlarında da bu gündemdedir. Şu anda ağaçlar devrilmesine rağmen halkımız tarafından ağaçlar götürülüp yakılmaz. Bu ağaçların böyle bir hikayesi var ama neden böyledir bu bilinmez" dedi.

(Ali Göç - Mükremin Kaya/İHA)

3 asırlık ağaca kimse dokunamıyor, sebebi ise çok farklı
3 asırlık ağaca kimse dokunamıyor, sebebi ise çok farklı
3 asırlık ağaca kimse dokunamıyor, sebebi ise çok farklı
3 asırlık ağaca kimse dokunamıyor, sebebi ise çok farklı
3 asırlık ağaca kimse dokunamıyor, sebebi ise çok farklı
3 asırlık ağaca kimse dokunamıyor, sebebi ise çok farklı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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