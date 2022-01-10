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3. aşı zorunlu mu?

3. aşı zorunlu mu?
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Koronavirüsle mücadelede en önemli silah olan aşıda 3. dozlar yapılmaya başlandı. Risk durumuna göre daha fazla sayıda aşı hakkının verildiği vatandaşlar yer alıyor. Peki, 3. aşı zorunlu mu?

Koronavirüs pandemisi 2 yıla yakındır devam ederken bu süreçte en büyük yardımcımız aşılaroldu. Son dönemde 3. aşılar da yapılmaya başlandı. Peki, 3. aşı zorunlu mu?

3. AŞI ZORUNLU MU?

Sağlık Bakanlığı 3. dozların yapılması için çağrı yaptı. mRNA aşısı yani Biontech aşısının 3. dozu aşı takviminin üzerinden üç aydan uzun süre geçen vatandaşlara uygulanabilecek.

akan Koca, "Yeni varyant, virüsün daha kolay bulaşır hale gelmesine sebep olmuştur. Kolay bulaşmasının yanında hasta etme gücünde belirlenmiş olumsuz bir durum rapor edilmemiştir. Bu açıdan Omicron varyantı için tedirgin edici bir durum söz konusu değildir" ifadelerini kullandı..

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