3. Aşama Hafif Raylı Sistem Hattına Bu Gece Enerji Verilecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden 3. Aşama Hafif Raylı Sistem hattına bu gece 00.00'dan itibaren enerji verilerek test sürüşlerinin başlayacağı bildirildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada elektrikli raylı sistem havai hatlarının altında gezinmek, direklere tırmanmak, dokunmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmanın can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olduğu belirtilerek söz konusu bölge ve civarında ikamet eden vatandaşların dikkatli olması istenildi.

Bu gece saat 00.00'dan itibaren Antalya 3. Aşama Raylı Sistem Projesi'nin Süleyman Demirel Bulvarı-Yeşilırmak Caddesi-Sakarya Bulvarı güzergahında bulunan, Kepez İlçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı-Şahinbey Caddesi Kavşağı ile Yeniemek Mahallesi Sakarya Bulvarı-Yıldırım Beyazıt Caddesi Kavşağı arası hat kesimindeki, inşaatı tamamlanan havai katener hatlarına 750 Volt, yeraltı enerji nakil hatlarına 31.500 Volt enerji verilecek.

Vatandaşlar uyarıldı

Elektrikli raylı sistem havai hatlarının altında gezinmek, direklere tırmanmak, dokunmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmanın can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olduğu belirtilerek söz konusu bölge ve civarında ikamet eden vatandaşların dikkatli olması istenildi. Hattın beton işlemleri başladıktan dört ay sonra araçların indirildiği ilk etap olan olan Varsak-Otogar arası 12.6 km'lik verilecek enerjinin ardından ilk test sürüşlerine başlanacağı bildirildi.

Hepimiz için gurur kaynağı

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada günde saha içinde yaklaşık bin işçinin geceli gündüzlü çalıştığı hatırlatılarak"Bu kadar insanımız bu sayede iş ve AŞ buldu. Yine birçok firma bu sistemde görev aldı; yapım işi, hizmet işi ve mal satışı yaptı. Şehrimizin ekonomisi canlandı. Çalışmalar aynı hızla devam ediyor. Geldiğimiz bu aşama hepimiz için gurur kaynağıdır."denildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA