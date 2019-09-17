17.09.2019 16:42

Trabzon'da, 3. Art Trabzon Ulusal Resim Çalıştayı başladı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Atatürk Alanı'nda düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Trabzon'un kadim tarihine yakışır sanatsal faaliyetler düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Şehirde organize edilen sanatsal etkinliklere katılmaya gayret gösterdiğini belirten Ustaoğlu, "Her zaman söylüyoruz, şehirlerin kimliği, ruhu vardır. Şehirlere kimlik veren tarihi geçmişidir, bunun yanında da sanata ve kültüre verdiği değerdir. Bu anlamda Trabzon'umuz sanata, sanatçıya sahip çıkmaktadır. Bu kadim şehirden yetişmiş sanatçılarımızı bu tür etkinliklerde yanımızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Ustaoğlu, organizasyona katılan ressamlara ve destekleyenlere teşekkür ederek, "Çalıştay, ressamlarımızın tecrübelerini yeni kuşaklara aktarmaları adına çok önemli bir organizasyon." dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da kentteki sanatsal ve kültürel faaliyetleri artırmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Her ay Trabzon'un yetiştirdiği önemli bir sanatçının katılımı ile etkinlik gerçekleştirmeyi hedeflediklerini aktaran Zorluoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Sıkıcı şehirlerin gelişemeyeceğine inanıyorum. Bu nedenle şehrimizi daha çekici, daha cazip hale getirmek zorundayız. Bunun da en uygun yolu sanatsal ve kültürel etkinliklerdir. Göreve başladığımız günden itibaren bu konuda epey mesafe katettiğimizi düşünüyorum. Göreve geldiğimde Zabıta Daire Başkanımıza, sokak sanatçılarına kesinlikle müdahale edilmemesi talimatı verdim ve bu talimatım halen daha geçerlidir. Tüm sokak sanatçıları başkalarını rahatsız etmemek, hak ve hukukunu zedelememek kaydıyla sanatlarını sokaklarımızda icra ettiler ve etmeye de devam edecekler."

Zorluoğlu, Art Trabzon Ulusal Resim Çalıştayı'nı gelecek yıllarda da desteklemeye devam edeceklerini dile getirerek, sadece resim değil, şiir, edebiyat, tiyatro, sinema ve heykel gibi birçok sanat kolundaki organizasyonların sayısını artırmayı, içeriklerini de zenginleştirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu da 2017 yılında ilk defa düzenledikleri çalıştaya Trabzonlu ressamların destek verdiklerini söyledi.

Çalıştaya destek veren kurumların yetkililerine de teşekkür eden Ayvazoğlu, kendilerine bundan sonra düşen görevin ise çalıştayı sürdürülebilir kılmak olduğunu ifade etti.

Ayvazoğlu, çalıştayın Trabzonlu ressamların kadim kültürü sanatları aracılığıyla gelecek kuşaklara aktarma noktasında önemli olduğunun altını çizdi.

Konuşmaların ardından Vali Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, protokol üyeleri, sanatçılar ve öğrenciler, alana kurulan tuvallere resim yaptı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi ve Karadeniz Plastik Sanatlar Derneğinin katkılarıyla "Trabzon Değerleri ile Buluşuyor" temalı çalıştayın açılış programına Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükür Köse, TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Hasan Volkan Kantarcı ve diğer ilgililer katıldı.

Üç gün sürecek çalıştayda ressamlar Abit Güner, Adil Ocak, Bünyamin Balamir, Ceyhan Murathanoğlu, Derya Yıldız, Hasan Mutlu, Haydar Durmuş, Gülay Birben, Güler Genç Erol, Kadir Şişginoğlu, Kenan Demir, Nurgül Ferahoğlu, Rasim Çubukçu, Osman Zeki Demirkale, Önder Aydın, Pınar Kanber, Raif Kalyoncu, Serdar Yılmaz, Yusuf Tarım ve Yüksel Baydar'ın yapacağı eserler, 20 Eylül 2019 Cuma günü saat 17.30'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde sergilenecek.

Kaynak: AA