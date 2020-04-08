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Halil İbrahim Uzun, Polis, Konya, 3. Sayfa

3 arkadaşını öldüren zanlı, halüsinasyon gördüğünü iddia etti

Konya'da üç arkadaşını öldürdükten sonra polise teslim olan zanlı, antidepresan hapı kullandığını, arkadaşlarının eşi ile ilişkisi olduğu yönünde halüsinasyon gördüğü için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

08.04.2020 11:11 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:11
3 arkadaşını öldüren zanlı, halüsinasyon gördüğünü iddia etti

Konya'da üç arkadaşını öldürdükten sonra polise teslim olan zanlı, antidepresan hapı kullandığını, arkadaşlarının eşi ile ilişkisi olduğu yönünde halüsinasyon gördüğü için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olay, dün sabah saatlerinde iki farklı işyerinde meydana geldi. Kamyon şoförü olduğu öğrenilen evli iki çocuk babası 33 yaşındaki Yusuf Ö., arkadaşları Yaşar Baki Uzun (37), Halil İbrahim Uzun ve Mehmet Ali Şeflek'i (30) silahla kafalarından vurarak öldürdü. Suç aleti tabanca ile Cumhuriyet Polis Merkezine giderek teslim olan zanlı ilk ifadesinde cinayetleri namus meselesi yüzünden işlediğini söyledi.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorguya alınan zanlı, arkadaşlarının eşiyle ilişki yaşadığı yönünde halüsinasyonlar gördüğü için cinayetleri işlediğini anlattı. Yusuf Ö, "Olaydan bir hafta önce halüsinasyon gördüğümü aileme söyledim. Babam beni hastaneye götürdü. Burada doktor kararıyla antidepresan hapı verildi. Verilen ilaçların ardından daha önceden aynı iş yerinde çalıştığımız Mehmet Ali Şeflek, Yaşar Baki Uzun ve amca oğlu Halil İbrahim Uzun'un benim çayıma ilaç koyarak karımla ilişkiye girdiklerini halüsinasyonunu görmemin ardından onları vurdum. Daha sonra polise teslim oldum" dediği öğrenildi.

Şüphelinin eşi A.Ö'nün kimseyle ilişkisi olmadığını, kocasının gördüğü tedavi sonucunda hayal gördüğünü söylediği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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