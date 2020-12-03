3 Aralık MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Eray mı? Serhat mı? Ebru mu?
03.12.2020 23:40 | Son Güncelleme: 03.12.2020 23:43
3 Aralık tarihinde yayınlanan bireysel dokunulmazlık yarışı nefes kesti. Peki, 3 Aralık MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Eray mı? Serhat mı? Ebru mu?
Masterchef'te bugün dokunulmazlık oynandı. Peki bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı? 3 Aralık Perşembe dokunulmazlığı kim aldı? 1. eleme adayı olarak hangi ismi söyledi?
DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Somer Şef'in tarifini uygulayan yarışmacılardan Serhat 3. oldu. Kazanan kişi ise Eray oldu.
ELEME ADAYLARI KİMLER?
1. eleme adayı : Eray
2. eleme adayı : Ebru
3. eleme adayı: Serhat
YENİ MAVİ TAKIM KADROSU
Özgül
Barbaros
Sefa
Emir
YENİ KIRMIZI TAKIM KADROSU
Serhat
Eray
Ebru