3 Aralık MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Eray mı? Serhat mı? Ebru mu?

3 Aralık tarihinde yayınlanan bireysel dokunulmazlık yarışı nefes kesti. Peki, 3 Aralık MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Eray mı? Serhat mı? Ebru mu?