3 Aralık MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Eray mı? Serhat mı? Ebru mu?
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3 Aralık MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Eray mı? Serhat mı? Ebru mu?

03.12.2020 23:40 | Son Güncelleme: 03.12.2020 23:43
3 Aralık MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Eray mı? Serhat mı? Ebru mu?

3 Aralık tarihinde yayınlanan bireysel dokunulmazlık yarışı nefes kesti. Peki, 3 Aralık MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Eray mı? Serhat mı? Ebru mu?

Masterchef'te bugün dokunulmazlık oynandı. Peki bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı? 3 Aralık Perşembe dokunulmazlığı kim aldı? 1. eleme adayı olarak hangi ismi söyledi?

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Somer Şef'in tarifini uygulayan yarışmacılardan Serhat 3. oldu. Kazanan kişi ise Eray oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

1. eleme adayı : Eray

2. eleme adayı : Ebru

3. eleme adayı: Serhat

YENİ MAVİ TAKIM KADROSU

Özgül

Barbaros

Sefa

Emir

YENİ KIRMIZI TAKIM KADROSU

Serhat

Eray

Ebru

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