3 Aralık Engelliler Günü Dolayısıyla Dernekleri Ziyaret Ettik
3 Aralık Engelliler Günü sebebiyle Sağır Dilsizler Spor Kulübü Derneğini, Alaşehir Engelliler ve Dayanışma Derneğini, Alaşehir Özürlüler Derneğini ziyaret ettik.Ziyaretimizde Sağır Dilsizler Spor Kulübü Derneğinin Belediye pasajındaki yeni yerinin açılışını gerçekleştirdik.
3 Aralık Engelliler Günü sebebiyle Sağır Dilsizler Spor Kulübü Derneğini, Alaşehir Engelliler ve Dayanışma Derneğini, Alaşehir Özürlüler Derneğini ziyaret ettik.
Ziyaretimizde Sağır Dilsizler Spor Kulübü Derneğinin Belediye pasajındaki yeni yerinin açılışını gerçekleştirdik.
Derneklerimize ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için tekerlekli sandalye hediye ettik
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