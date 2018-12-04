Burdur Valisi Hasan Şıldak, "Engelli bir hayat zihinlerde başlayıp biten engellerin sınırları içindedir" dedi.

Burdur Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Engelliler günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe Vali Hasan Şıldak, Eşi Fatma Nur Şıldak, Garnizon Komutanı P. Alb. Hakan Tutucu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Orhan Kılıç ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu ve Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu Engelli Çocuk Korosu tarafından şarkılar seslendirildi. Bucak İsmail Şerife Sarı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin hazırladığı gösteriler sunuldu.

Vali Hasan Şıldak, "Engelli bir hayat aslında zihinlerde başlayıp biten engellerin sınırları içindedir. Engelli bir hayat hepimizin aslında birlikte yaşadığımız toplumsal ortamda her an karşı karşıya kalabileceğimiz ve içinde yaşayabileceğimiz bir süreçtir. Engelli hayat zor bir hayattır ama engelli hayat aynı zamanda özel bir hayattır. Bu anlamda gerçekten baktığımız zaman bende gerek meslek hayatımda idareci, gerekse teftiş ve denetimlerde bulunduğum süreç içerisinde, son dönemde özellikle son yıllarda hükümetimiz tarafından çok önemli adımlar atıldı" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Şıldak, Burdur Adliyesine ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne 'Erişilebilirlik Belgesi' verdi. - BURDUR