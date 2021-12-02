3 Aralık Dünya Engelliler Günü "Yeteneklerin Buluşması" Programı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü"Yeteneklerin Buluşması" ProgramıValimiz Ömer Faruk Coşkun, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" münasebetiyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen "Yeteneklerin Buluşması" programında engelli kardeşlerimizle bir araya geldi. Program öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve protokol üyeleriyle birlikte engellilerimiz tarafından açılan sergiyi gezen Vali Coşkun, sergiyle ilgili bilgiler alarak emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, tüm engelli kardeşlerimizin geleceğe umutla baktıkları huzurlu ve mutlu bir yaşam temennisinde bulundu. Engelliler okulu öğrencilerinin şiir dinletisi ve ritim gösteri ile devam eden programda, öğrenciler halk oyunları oynayarak çeşitli gösteriler yaptılar. "Yeteneklerin Buluşması" etkinliğinde daha sonra ise masal ve kukla gösterilerine yer verildi. Program sonunda Masal ve Kukla gösterilerinde emeği olan Minel Alya Bayrak ve Hüseyin Güler'e çiçek takdiminde bulunarak engelli kardeşlerimizle yakından ilgilenen Vali Coşkun ise burada yaptığı açıklamada, "Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, karşılaşabilecekleri tüm engelleri ortadan kaldırarak onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek, hepimizin ortak sorumluluğudur. " dedi. Programa, Valimiz Ömer Faruk Coşkun'un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Barış Ercan, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarımız katıldı.

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