3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne doğru

02.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:30

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık gününün, engelli vatandaşların sorunlarının ve çözüm önerilerinin dile getirilmesi, hayat standartlarının yükseltilmesi açısından yapılması gerekenlerin dünya çapında gündem oluşturması bakımından oldukça önem arz ettiğini belirtti.

Son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde "Engellilerimizi çok daha müreffeh bir seviyeye hep beraber taşımalıyız." sözünden hareketle yapılan düzenlemelerle, eğitim hizmetlerinden sağlık, bakım ve istihdam olanakları gibi pek çok konuda tarihi nitelikte adımlar atıldığını vurgulayan Gürel, şunları kaydetti:

"Büyük ve güçlü Türkiyemiz her konuda olduğu gibi bu alanda da dünyada örnek gösterilecek bir konuma ulaşmıştır. Bugün engelli kardeşlerimizin kendilerine sunulan imkanlar neticesinde eğitim, spor, kültür, sanat ve her alanda dünyanın her yerinde elde ettikleri başarılar millet olarak bizler için en büyük gurur ve onur kaynağıdır. Onların başarı öyküleri her daim birer engelli adayı olan tüm insanlara en büyük azim ve kararlılık dersidir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli kardeşlerimin Dünya Engelliler Günü'nü kutlar, onlara sevdikleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluklar dilerim."

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaynak: AA