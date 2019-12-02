3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne doğru

02.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:54

Erzurum Valisi Okay Memiş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Memiş, mesajında, spordan sanata hayatın her alanında başarılarıyla ülkeyi gururlandıran tüm engelli vatandaşların 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladığını belirtti.

Engelli vatandaşlara destek olmanın toplumsal sorumluluk olduğunu vurgulayan Memiş, "Empati kuralım ve engellilerin engellerini birlikte ortadan kaldıralım. Bugün gerek sosyal yaşamda gerekse iş hayatında kendilerine çok zor yer bulan ve yaşamın birçok alanında çeşitli engeller ile karşılaşan engelli vatandaşlarımızın farkına varmak ve onlarla yaşadığımızı unutmamamız gerekiyor. Mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmanın en önemli şartı, bütün bireylerin eşit şartlarda, ortak bir amaç etrafında, birbirini anlayarak ve destek vererek, zorlukları birlikte göğüsleyerek ileriye bakabilmelerini sağlamaktır. " ifadelerini kullandı.

Memiş, engelliliğin yalnızca engellilerin karşı karşıya bulunduğu sağlık sorunu olmadığını belirterek, bu durumun sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren insani konu olduğunu aktardı.

Engelli vatandaşları topluma kazandırmak, kimseye muhtaç olmadan bağımsız olarak kendi başlarına yaşayabilmelerini sağlamak, ihtiyaçlarını tespit edip, onlara mevcut şartlar içinde en iyi ortamları hazırlamak ve onlara iş imkanı sağlamanın en büyük hedeflerinden biri olduğunu dile getiren Memiş, şunları kaydetti:

"Eğitim her engeli aşar gerçeğinden hareketle engelli bireylerin eğitimi için gerekli ortamları hazırlamak devletimizin en temel görevleri arasındadır. Nitekim bu kardeşlerimizin desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini gururla görüyor, birçok üstün başarılarına şahit oluyor ve onların yaşama sevinçleriyle hayata sarılmalarından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu anlamlı özel günlerinde değil, her zaman sorunlarına çözüm üretilmesi ve kendilerine hak ettikleri değerin verilmesi suretiyle, ihtiyaçları olan moral ve motivasyonu kazanmalarında, onlara yönelik uygulamaya konulan projeler hayati önem arz etmektedir."

Kaynak: AA