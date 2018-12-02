3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne Doğru

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Polat, mesajında, engelli vatandaşların sorunlarına kalıcı çözümler üretmek ve onların mutlu bir yaşam sürmeleri için gayret göstermenin görevleri olduğunu bildirdi.

Engelli vatandaşların sosyal yaşamın her alanında daha fazla yer almalarını sağlamak için destekleyici çalışmalar yapıldığını belirterek, "Herkesin eşit haklara sahip olduğu ülkemizde, engelli kardeşlerimizin yaşamlarının kolaylaştırılması için merkezi hükümetimizin yanı sıra Büyükşehir Belediyemiz tarafından da önemli hizmet ve uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın kimseye muhtaç olmadan, kendilerine yeter koşullar içerisinde sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat sürmeleri en büyük gayemizdir. Engelli vatandaşlarımız için bugüne kadar yaptığımız yatırım, hizmet ve uygulamalar, bundan sonra artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kernek Külliyesi'nde açtıkları yeni Engelliler Merkezi ile Yeşiltepe'de yükselen ve tüm engelli vatandaşların yararlanabileceği Engelsiz Yaşam Merkezi ile engelleri ortadan kaldırmaya devam edeceklerini aktaran Polat, Engelsiz Yaşam Merkezi'nin birinci etabının tamamlanmak üzere olduğuna vurgu yaptı.

Polat, 14 milyon lira maliyeti olan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 5 yıldızlı otel kalitesinde hizmet verileceğini kaydetti.