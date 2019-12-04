3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde nişanlandılar

04.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:54

Bingöl'de doğuştan işitme engelli Yasin Atan ve Gülay Tıyatlı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde nişanlandı.

Bingöl'de yaşayan ve evlilik kararı alan Atan ve Tıyatlı, nişan töreni için 3 Aralık'ı seçti.

Nişan töreni öncesi kent merkezindeki Kültür Park'ta fotoğraf çektiren genç çift, işaret dili ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde nişanlanacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Damadın ağabeyi Sinan Atan, kardeşinin bu mutlu günü için bir araya geldiklerini ifade ederek, 2020 yılının mart ayında da düğün töreni yapmayı planladıklarını aktardı.

Gelinleri Tıyatlı'nın da kardeşi gibi doğuştan işitme engelli olduğunu dile getiren Atan, "Böyle anlamlı bir günü kardeşim ve nişanlısı belirledi. Biz de aile olarak onay verdik. İnşallah hayırlısıyla düğünlerini de yaparız." dedi.

Kaynak: AA