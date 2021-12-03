3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Engelleri Birlikte Aşalım

TRABZON (Habermetre) - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen programa Vali Ustaoğlu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşma yapan Vali Ustaoğlu, Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen bugünün engellilerin, hayatı herkes gibi rahat yaşayabilmeleri, onlara yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığın artırılması açısından önemli bir gün olduğunu vurgulayarak; "Şu hiçbir zaman unutulmamalıdır ki engellilik, yalnızca engellilerin ya da ailelerinin karşı karşıya bulunduğu bir sağlık sorunu değildir. Sosyal ve toplumsal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur.

Bizler, sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmeli ve onların da toplumun birer parçası olduğunu asla unutmamalıyız. Her bireyin birer engelli adayı olduğunu hatırlayarak, engelli vatandaşlarımıza karşı her zaman duyarlı olmalı, onlara sadece bir hafta değil, tüm yaşamları boyunca sahip çıkmalıyız. Onlarla empati kurabilmeli ve engelli insanlarımızın daha rahat yaşayabileceği bir dünya kurmak için elimizden geleni yapmalıyız.

Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi, çağdaş toplum anlayışının bir parçasıdır. Engelli olmak asla bir kusur olarak görülmemeli ve engelli bireylerimiz de hiçbir zaman yaşama azmini yitirmemelidir. Bu bakımdan engelli vatandaşlarımızın hayatın tüm alanlarında varlık göstermelerine yardımcı olma hususunda devletimize de toplumumuza da önemli görevler düşmektedir. Tüm zorluklara rağmen spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına varana dek, her alanda önemli başarılara imza atan engellilerimizin verdikleri mücadele gerçekten takdire şayandır. Bende ailesinde engelli bir birey olan kişiyim. Kardeşim de sizler gibi özel gereksinime sahip bir birey. Onun yüzünü gülmesi, gözlerinin ışıldaması benim için hayatta paha biçilmez bir mutluluk. Az önce Büyükşehir Belediye Başkanımızın dediği gibi aslında engelleri bizler oluşturuyoruz. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını zorlaştırmamak bizlerin elindi. Kaldırımlara arabalarımızı çekersek, yerel yönetimler olarak onların ulaşımlarını sağlayacak sistem ve alt yapıyı oluşturmazsak, kamu kurum ve kuruluşlarımızda bu vatandaşlarımızın ulaşımlarını rahat bir şekilde dizayn etmezsek işte o zaman onların hayatlarındaki engelleri bizler oluşturmuş oluyoruz. " dedi. Devletimiz son yıllarda engelli bireylerimiz için çok büyük ve önemli çalışmalar yaptığına vurgu yapan Vali Ustaoğlu, "Bu duygu ve düşüncelerle ilimizde hayatın engellerini, azimleri ile aşan tüm engelli bireylerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün tüm dünya ve ülkemiz adına birlik ve beraberliğimize vesile olmasını diliyor, hepinize muhabbetlerimle saygılarımı sunuyorum. " dedi. Etkinliğin sonunda Vali Ustaoğlu, özel gereksinime sahip vatandaşlarımız ve onların aileleri ile bir araya gelip sohbet etti.

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