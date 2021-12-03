3 Aralık Dünya Engelliler Günü Münasebetiyle Vali Aziz Yıldırım'a Ziyaret

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, 6 Engelli Derneği temsilcisi, Sivil Toplum Kuruluşları yetkilileri ile birlikte, Vali Aziz Yıldırım ziyaret etti.

Ziyaret sırasında konuşan Vali Yıldırım; "Engelli olmak insanın kendi seçtiği bir şey değildir. Her şey takdiri ilahi. Doğuştan ya da herhangi bir hastalık ya da kaza geçirmesi dolayısıyla engelli olması mümkündür ama engellilerde bizim insanımız onlar birer can.

Bizim bakış açımızla engellilerin bize emanet olduğunu düşünüyoruz. Ailesinde engelli olup da o engelli bireyle ilgilenen kişilerin ben cennetlik olduğuna inanıyorum. Çünkü pek çok günlük aktivitesinden fedakarlık yapmak mecburiyetinde kalıyor. Devletimizde sağlamış olduğu birtakım imkanlarla ailelerini bir nebze olsun rahatlatabilir miyim diye gayret ediyor. Bunu bazen parasal imkanlarla yapıyor, bazen mekansal imkanlarla yapıyor. Bu konularda ne gerekiyorsa, devletimiz bütün imkanları sonuna kadar seferber etmiş, kapıları da ardına kadar açmıştır.

Aileleri yükünü biraz üzerinden almakla rahatlatabiliriz. Bunun için rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim merkezleri kurmak ya da özel kurulacak olan yerlere müsaade etmek, izin vermek, onların nasıl çalışacağına dair birtakım standartları belirlemek ve takip etmek devletimizin başlıca görevleri arasında. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz ile Milli Eğitim Müdürlüğümüz aracılığıyla en iyi şekilde yapıyoruz.

Elimizin yetişmediği, kulağımızın duymadığı kişiler olabilir. Bunları da siz değerli sivil toplum kuruluşları aracılığıyla öğrenme gayreti içerisindeyiz. Sizler bize söylerseniz, biz onlarla aynı şekilde ilgilenir. Devletimizin verdiği imkanları onlara da faydalandırmaya gayret ederiz.

Engelli vatandaşlarımızın rehabilite edilebilmeleri, sosyal hayata katılabilmeleri için bütün faaliyetleri destekliyoruz. Engellilerimizin çalışabilecekleri alanda üretim mekanizmasına katılmaları için her zaman kendilerine destek olmaya gayret ediyoruz. " dedi.

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