3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlanıyor

Kütahya'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engelliler yakınları ile birlikte film izledi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, engellilerle bir araya gelmekten mutlu olduğunu söyledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün bir kutlama programı değil, esasında bir farkındalık günü olduğunu belirten Erenler, şöyle konuştu:

"Biz de bu anlayışla düzenlenen programlara katıldık. Bizler engelli kelimesini kabul etmiyoruz. Bir vesileyle doğuştan veya sonradan hayatında meydana gelen bir eksiklik olan kardeşlerimizle her zaman her ortamda birlikteyiz, beraberiz. Hükümetimiz de bu noktada gerçekten ciddi çalışmalar yaptı. Bundan sonra da hem sivil toplum kuruluşlarımızın bize bildirdiği doğrultuda, hem de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın yaptığı çalışmalarla her zaman yanınızdayız."

Engelli dernekleri adına konuşan Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış da engelli dernekleri olarak bir arada olduklarını dile getirdi.

Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek topluma seslerini duyurabildiklerini aktaran Barış, "Bizler, bugün bu programda 9 engelli sivil toplum kuruluşu olarak bir araya geldik. Rabbim inşallah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Biz görme, işitme, bedensel engellisiyle, yani akla gelebilecek bütün engel grupları olarak bugün buradayız ve bir aradayız. Hep birlikteyiz ve beraber hareket ediyoruz. Her programda ortaklaşa kararlar alıp problemlerimize ortaklaşa çözümler bulmaya çalışıyoruz. Bizim tek amacımız, bünyemizde ve şehrimizde bulunan tüm engellilere faydalı işler yapabilmek. Bu hususta bizlere destek veren devlet büyüklerimize, idarecilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, engelli dernekleri başkan ve üyelerinin katıldığı program, film izlenmesinin ardından sona erdi.