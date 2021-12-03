3 Aralık Dünya Engelliler Günü Keşan'da kutlandı

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu, anıta çelenk sunuldu.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, buradae yaptığı konuşmada, sadece bir gün değil her gün engelli vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Keşan Belediyesinin engelli dostu belediye olduğunu belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Hayatı paylaşmak için engel yok. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bugün hepimiz için farkındalık günü. Herhangi bir aralıkta değil, her zaman yanınızdayız. Engelli dostu belediye olarak engellerimizi şehrimizde söz sahibi yapmak onların hayatını kolaylaştırmak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz."

Törene, engelli derneklerinin temsilcileri, üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Helvacıoğlu, Özel Keşan İlgi Bakımevi'ni de ziyaret ederek engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

Engellilerin istek ve sıkıntılarını dinleyen Helvacıoğlu, "Engellilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için kurumlarımızla işbirliği içinde çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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