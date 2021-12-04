YALOVA (Habermetre) - 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ İLİMİZDE KUTLANDI

3 Aralık Dünya Engelliler Günü Yalova'da yapılan çeşitli etkinlikler ve düzenlenen programlarla kutlandı. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde Başkan Vekili Tutuk, engelli bireylerle yakından ilgilendi. İlk Program Ziyaretle Başladı

İlk olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, engelli dernek başkanları ile engelli bireyleri makamında kabul eden Başkan Vekili Tutuk'a, çocuklar kendi emekleriyle yapmış oldukları ebru sanatı eserlerini takdim etti.

'Bir de Bizden Gör' Fotoğraf Sergisi Açıldı

Ardından Yalova Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Kafe'de istihdam edilen engelli çocukların Yalova Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen kendilerinin çekmiş oldukları 'Bir de Bizden Gör' fotoğrafların sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Yalova Valisi Muammer Erol, Başkan Vekili Tutuk, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlarda katılım sağladı. Başkan Vekili Tutuk, burada birbirinden güzel fotoğraf karelerini çeken engelli çocukları tebrik ederek başarılar diledi. Madalyalarını Aldılar

Yalova Belediyesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği 'Bocce Farkındalık Turnuvası' yapıldı. Kaybedenin olmadığı Turnuva'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde yatılı kalan engelli bireylere madalya ve hediyelerini Yalova Valisi Muammer Erol, Başkan Vekili Tutuk ile diğer protokol üyeleri takdim etti. Başkan Vekili Tutuk ve diğer protokol üyeleri Bocce İl Temsilcisi Didem Eliaçık ve Bocce Hakemi Timur Sevi'den bocce hakkında bilgiler alarak atış gerçekleştirdi. Başkan Vekili Tutuk Çocuklarla Masa Tenisi Oynadı

Son olarak Yalova Milli Piyango Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ziyaret eden Başkan Vekili Tutuk, burada merkezde bulunan çocukların açmış oldukları sergiyi gezerek çocukları yapmış oldukları resimlerden dolayı kutladı ve ardından engelli çocuklarla masa tenisi oynadı.

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