3 Aralık Dünya Engelliler günü etkinlikleri
Haberler » Güncel » 3 Aralık Dünya Engelliler günü etkinlikleri - Haber

3 Aralık Dünya Engelliler günü etkinlikleri

Erzurum, Iğdır, Tunceli, Kars, Ardahan, Ağrı ve Erzincan'da, "3 Aralık Dünya Engeliler Günü" etkinliklerle kutlandı.

03.12.2019 19:35 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:37
3 Aralık Dünya Engelliler günü etkinlikleri

, Iğdır, Tunceli, Kars, Ardahan, ve 'da, "3 Dünya Engeliler Günü" etkinliklerle kutlandı.

Ağrı

Ağrı Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonun'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Engellilerin braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okumasının ardından, farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan klip katılımcılara izletildi.

Program, engellilerin müzik ve şiir dinletisiyle son buldu.

Programa, il protokolü, engelliler ve yakınları katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: 3 Aralık Dünya Engelliler günü etkinlikleri
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler