3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

KİLİS (İHA) - Kilis'te, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel eğitim kurumları tarafından bir etkinlik düzenlendi.

Öğretmenevi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ile yetkililer katıldı. Özel eğitim alan öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler, sundu. Özel Eğitim merkezlerinde eğitim alan özel çocukların yaptıkları gösteriler ayakta alkışlandı. - KİLİS