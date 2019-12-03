3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

03.12.2019 18:22 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:27

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki kolej öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü nedeniyle özel gereksinimli çocuklar için etkinlik düzenledi.



Yüksekova Teknokent Koleji ve Özel Öz İlgi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin ortaklaşa yaptıkları etkinliğe, özel gereksinimli öğrenciler, velileri, öğretmenler ve kolej öğrencileri katıldı. Okulun konferans salonunda kolej müdürü Cebra İrinç'in açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, müzik ziyafetiyle devam etti.



Özel Öz İlgi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Rıdvan İrinç'in de bir konuşma yaptığı etkinlik, ikramların yapılmasıyla son buldu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA