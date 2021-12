3 Aralık Dünya Engelliler Günü Dolayısıyla Vali Varol'a Anlamlı Ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Mehmetşafi Erim, Altınokta Körler Derneği Ağrı Şubesi, Ağrı Engelliler Derneği, Engelsiz Yaşam Derneği başkanları ve üyeleri ile İlk Umut Bakım Merkezi yetkilileri ve engelli vatandaşlarımız, Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Valimiz Dr. Osman Varol'a ziyarette bulundu.

Sosyal yaşamın bir parçası olmalarının önündeki engelleri azimle, inançla aşan engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik eden Vali Varol, kıymetli misafirleri ile bir süre sohbet edip talep ve önerilerini büyük bir ilgi ile dinledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Valimiz Dr. Osman Varol: "Her zaman söylediğimiz şey sadece bir gün değil, yılın her günü engelli kardeşlerimiz, büyüklerimiz ve vatandaşlarımız için duyarlı olmamız gerektiğidir. Engelli kardeşlerimizin sosyal olanaklara, ekonomik hayata ve kamu hizmetlerine eşit koşullarda erişebilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Bunu sağlamak için de toplumsal değerlere ve kamusal faaliyetlere ihtiyaç duyulur. Bizler; insana insan olduğu için değer veren, hangi koşulda olursa olsun insanı yücelten, insanın insanca yaşaması için her türlü olanağı sağlamayı vazife bilen toplumsal kodlara sahibiz. Bu toplumsal değerlerimizin yanında engelli vatandaşlarımızın her türlü imkana erişmesi için de Devletimiz elinden gelen imkanları, olanakları sağlamaya gayret ediyor bizler sağlanan bu imkanlarla engelli vatandaşlarımız için çalışmalar yürütüyoruz. " dedi.

Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata rahatça katılmalarını sağlamaya yönelik çalışmaların ilimizde kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Vali Varol, günün anısına hediye takdim edip hatıra fotoğrafı çektirdiği vatandaşlarımıza sevdikleriyle birlikte mutlu ve sağlıklı bir ömür diledi.

