Cizre'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

CİZRE, ŞIRNAK (AA) - Cizre ilçesinde Özel Eğitim ve Uygulama Okulu tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla etkinlik düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Şube Müdürleri Julide Aydın, Mevlit Gayirinal, AK Parti İlçe Başkanı Akif Özalp, Cizre Belediyesi voleybol takımı, kurum müdürleri, aileler ve vatandaşlar katıldı.

İke, etkinlikte yaptığı konuşmada, engelli vatandaşların gündelik hayatlarında bir sürü engeller bulunduğunu anlatarak, "Bugün engelli vatandaşlarımızın hayatında büyük bir engel olan temel sorunların çözülmesi gerektiği bir gün. İnşallah bu sorun ve problemler ortadan kalkacak." dedi.

Etkinlikte, çeşitli gösteriler yapıldı, voleybol takımı öğrencilerle oynadı, halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.