Cizre'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cizre'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel
Cizre'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Cizre ilçesinde Özel Eğitim ve Uygulama Okulu tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla etkinlik düzenlendi.

CİZRE, ŞIRNAK (AA) - Cizre ilçesinde Özel Eğitim ve Uygulama Okulu tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla etkinlik düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Şube Müdürleri Julide Aydın, Mevlit Gayirinal, AK Parti İlçe Başkanı Akif Özalp, Cizre Belediyesi voleybol takımı, kurum müdürleri, aileler ve vatandaşlar katıldı.

İke, etkinlikte yaptığı konuşmada, engelli vatandaşların gündelik hayatlarında bir sürü engeller bulunduğunu anlatarak, "Bugün engelli vatandaşlarımızın hayatında büyük bir engel olan temel sorunların çözülmesi gerektiği bir gün. İnşallah bu sorun ve problemler ortadan kalkacak." dedi.

Etkinlikte, çeşitli gösteriler yapıldı, voleybol takımı öğrencilerle oynadı, halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Cizre'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Cizre'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Cizre'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Cizre'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Cizre'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Cizre'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlık adaylığının önü açıldı

Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlık adaylığının önü açıldı

 Bir dönemin çocukluk hayaliydi! 'Evde Tek Başına' filminin çekildiği villada kalmanın bedeli 25 dolar

Bir dönemin çocukluk hayaliydi! "Evde Tek Başına" filminin çekildiği villada kalmanın bedeli 25 dolar

 Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 7 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncü toplantısı 9 Aralık'ta TİSK'te yapılacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 7 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncü toplantısı 9 Aralık'ta TİSK'te yapılacak.

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title