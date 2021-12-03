3 Aralık Dünya Engelliler Günü
AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel
Jandarma personeli tarafından Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şubesi ziyaret edildi.
Jandarma personeli tarafından Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şubesi ziyaret edildi.
İl Jandarma Komutanlığı personeli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şubesini ziyaret etti.
Ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren Şube Başkanı Hasan Anuk, jandarma personeline teşekkür etti.
AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri
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