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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel
3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Jandarma personeli tarafından Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şubesi ziyaret edildi.

Jandarma personeli tarafından Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şubesi ziyaret edildi.

İl Jandarma Komutanlığı personeli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şubesini ziyaret etti.

Ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren Şube Başkanı Hasan Anuk, jandarma personeline teşekkür etti.

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AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri

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