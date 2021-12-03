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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

AA / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenledi.

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenledi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Mardin genelinde engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek onlara çeşitli hediyeler takdim etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında kurulan Trafik Eğitim Parkında engelli çocuklar için eğitim düzenlendi. Polis ekipleri tarafından uygulamalı olarak trafik kuralları anlatıldı. Emniyet kemeri takılması, karşıdan karşıya geçişlerde dikkat etmeleri gereken kurallar ve trafik ışıkları hakkında bilgiler verilen öğrencilere park içerisinde oluşturulan alanda da uygulamalar yaptırıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Gününü tebrik eden ekipler, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın selamlarını iletti.

Aile ve çocuklarla bir süre sohbet eden ekipler, gerekli mercilere iletilmek üzere istek ve teşekkürlerini not aldı. Takdim edilen özel hediyelerin ardından ziyaretler son buldu.

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AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri

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