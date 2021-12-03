3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

AA / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel
3 Aralık Dünya Engelliler Günü

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, özel öğrencilerin gösterileri büyük beğeni aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, özel öğrencilerin gösterileri büyük beğeni aldı.

Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, bütün engellerin sevgi, saygı ve dayanışmayla aşılabileceğini söyledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün toplumsal farkındalığın artmasına vesile olması temennisini dile getiren Bekarlar, "Bütün engelli vatandaşlarımıza sağlıklı ve uzun bir yaşam diliyorum. Empati kurarak engelleri kaldırmak, herkes gibi toplumsal hayata tam katılmalarını sağlamak hepimizin öncelikli görevi olmalıdır." dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz ise Milli eğitim camiası olarak engellilik ve engeli olan bireyler konusunu, sosyal bir duyarlılık ve sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti.

Özel bireylerin karşılaştıkları tüm sorunların toplumsal bir karşılığının olduğu gerçeğinden hareketle, onlara karşı tüm engellerin yıkılması için gayret gösterdiklerini vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:

"Nitekim onların karşılaştığı sorunlar, sadece onları ve ailelerini değil, toplumun her kesimini ilgilendirmektedir. Bu sorunlara çözüm getirirken her sağlıklı insanın da bir engelli adayı olduğu bilinciyle hareket edilmesi ve çalışmaların bu bilinçle yürütülmesi önemli bir husustur. Zira engeli olan ya da olmayan her birey, aynı hayatı paylaşmakta ve aynı şeylere ihtiyaç duymaktadır."

Programda, özel öğrencilerin sunduğu, ritim gösterisi, şiir okuma, kaşık gösterisi ve bağlama dinletisi katılıcılardan büyük beğeni aldı.

Öğrencilerin gösterileri, ayakta alkışlandı.

Öğretmen kocasını okul müdiresiyle evde bastı! Bornozunu da alıp gelmiş

Öğretmen kocasını okul müdiresiyle evde bastı! Bornozunu da alıp gelmiş

 Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlık adaylığının önü açıldı

Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlık adaylığının önü açıldı

 Bir dönemin çocukluk hayaliydi! 'Evde Tek Başına' filminin çekildiği villada kalmanın bedeli 25 dolar

Bir dönemin çocukluk hayaliydi! "Evde Tek Başına" filminin çekildiği villada kalmanın bedeli 25 dolar

AA / Havva Dereağzı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title