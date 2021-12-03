EDİRNE (AA) - Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özbaş mesajında, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de nüfusun önemli bir bölümünü engelli vatandaşların oluşturduğunu belirtti.

Engelli sorunlarının sadece sağduyu değil aynı zamanda bir hak ve adalet meselesi olduğunu vurgulayan Özbaş, kalplerde engel olmadığı sürece her engelin aşılacağını bildirdi.

Herkesin birer engelli adayı olduğunu ifade eden Özbaş, şunları kaydetti:

"Kurumsal hizmetler ne kadar gelişirse gelişsin engelli vatandaşlarımızın insan haklarından tam ve eşit olarak faydalanmaları, toplumsal duyarlılığın oluşturulmasıyla mümkündür. Engellilerimize yönelik hizmetlerin, niceliksel ve niteliksel olarak daha kaliteli hale getirilmesi için bütün vatandaşlarımıza sorumluluklar düşmektedir. Ben Edirneli vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Engelli araç park yerlerine, araçları park etmeyelim. Park edenler varsa uyaralım. Tekerlekli sandalye, koltuk değneği, bastonla yürüyenler ve yaşlılar için kaldırımlara araç park etmeyelim. Kaldırımlara inip çıkarken kullanılan rampaların önünü kapatmayalım. Hissedilebilir yüzeylerin üzerine eşya koymayalım. Kaldırımlara tezgah, masa, eşya koymayalım. Toplu ulaşımlarda ve hayatın her alanında engelli vatandaşlarımıza öncelik verelim."

Özbaş, tüm engelli vatandaşların 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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