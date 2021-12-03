Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çam, mesajında engellilerin toplumsal yaşama katılımlarını sağlamak, onları desteklemek ve önlerindeki tüm engelleri kaldırmanın herkesin sorumluluğunda olduğunu belirtti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü toplumun her alanında engelleri kaldıran bireylerin haklarını ve refahını teşvik etmeyi ve engelleri kaldıran bireylerin durumuna dair politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında farkındalık arttırmayı amaçlamak adına özel ve önemli bir gün olduğunu belirten Çam, şöyle devam etti:

"Bizler de birer engelli adayıyız. Bugün hiçbir şeyimiz olmayabilir ama bu yarın bir engelli birey olmayacağımız anlamına gelmiyor. Bunun bilinciyle her daim onlarla birlikte olup yeri geldiğinde sesleri olmalıyız. Engelli bireylerimizin topluma kazandırılması konusunda da hepimizin yapabileceği şeyler var. Yeter ki isteyelim ve duyarlı olalım. Onlara destek verildiğinde neleri başarabildiklerini hepimiz biliyoruz. Bu bağlamda hedefimiz engelleri ortadan kaldırmak ve engel oluşturabilecek durumları en aza indirmektir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle, tüm engelli vatandaşlarımızın aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür geçirmesini diliyorum."

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri

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