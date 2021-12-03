TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Valilik önünde gerçekleştirilen programda Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Engelsiz Yaşam Derneği, Sakatlar Derneği ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesi adına anıta çelenk sunuldu.

Program saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okumasıyla devam etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, burada yaptığı konuşmada, engellilerin özel insanlar olduklarını ifade ederek, kurum olarak engellilere yönelik yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Programa Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, engelli dernekleri ve vatandaşlar katıldı.

Program ZİÇEV halk oyunları ekibinin gösterisiyle sona erdi.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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