KIRKLARELİ (AA) - CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündoğdu, mesajında, Aralık 1992'de Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası gün ilan edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, tüm dünyada engellilere yönelik farkındalığı arttıracak anlamlı bir gün olduğunu bildirdi.

Engellilere gerekli sağlık hizmetlerinin uygun koşullar ve desteklerle verilmesi gerektiğini ifade eden Gündoğdu, kimseye muhtaç olmadan barınma, bakılma, sağlıklı beslenme ve sosyal faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesinin zorunluluk olduğunu kaydetti.

Gündoğdu, mesajınla şunları kaydetti:

"Kalplerdeki engelleri kaldırıp, sevgiyi büyüttüğümüz, bireylerin daha sağlıklı ve eşit yaşadığı engelsiz bir dünya özlemiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü yürekten kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve onların vefakar ailelerine saygılarımı sunuyorum."

KTSO Başkanı Ilık'ın mesajı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, her sağlıklı insanın engelli adayı olduğu gerçeğini unutmaması gerektiğini belirtti.

Engellilerin yaşadıkları sorunların ailelerinin, çevrenin, toplumun ve tüm insanlığın ortak sorunu olduğunu ifade eden Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Bu nedenle engellilerin normal bir hayat sürmeleri, toplumsal hayata katılımlarının artırılması, hayat standartlarının yükseltilerek, toplumda hak ettikleri yeri almaları, aynı zamanda çağdaş toplum anlayışının da bir gereğidir. Bu nedenle engelli vatandaşlarımızın hakları, bu hakların korunarak, toplumsal yaşamdan kopmadan, dışlanmadan, herhangi bir ayrımcılığa maruz bırakılmadan hayatlarını sürdürülebilmeleri, anayasamız ve devletimizin teminatı altındadır. Engelli vatandaşlarımızı, kararlılıklarını yitirmeden amaçlarına ulaşmak için daha çok çalışmaya, hayata bağlılıkları ve azimleriyle herkese örnek olmaya çağırıyoruz."

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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