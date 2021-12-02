YALOVA (AA) - Yalova Valisi Muammer Erol, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erol, mesajında, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında kabul edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli hak ve sorumluluklarının hatırlanması açısından oldukça önemli bir gün olduğunu ifade etti.

Toplumu oluşturan tüm bireylerde olduğu engellilerin de kaynakların erişimine ve sosyal olanaklardan eşit kullanma hakkının olduğunu aktaran Erol, bu hakların toplumdaki tüm bireyler için eşit olmasının da yasalarla korunduğunu hatırlattı.

Son dönemde yapılan yasal düzenlemelerle engellilere olan duyarlılıkların arttığını, sorunlarının çözümüne yönelik önemli gelişmeler kaydedildiğine yer veren Erol, şunları kaydetti:

"Ülkemizde istihdamdan eğitime, bakım hizmetlerinden sosyal yardımlara kadar engellilerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda önemli mesafeler kat edilmiştir. Engellilerimizin sosyal yaşamda yer almalarını, meslek edinmelerini, üretken ve kendine yetebilen bireyler olmalarını ve toplumsal katılımlarını sağlamak ve destek çıkmak öncelikli görevimizdir. Engeller ortadan kalktıkça engellilerimiz spordan eğitime, sanattan siyasete, hemen her alanda önemli başarılar kazanacaklardır. Unutmayalım ki engellilik birey ve ailesi için zorlu yaşam koşullarını beraberinde getirmekte ve onların yaşadığı sorunlarla baş etmeleri sürecinde sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur.

Engellilerimizin yaşama sevincini kaybetmeden mutlu bir hayat sürmeleri adına toplumun her alanında hayata katılımlarını sağlamak ve destek çıkmak en önemli önceliğimiz olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, sosyal yaşamın bir parçası olmalarının önündeki engelleri azimle, inançla aşan toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan engellilerimizin ve ailelerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyor sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum."

AA / Sıtkı Yıldız - Son Dakika Haberleri

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