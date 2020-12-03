3 Aralık Dünya Engelliler Günü
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

03.12.2020 18:45 | Son Güncelleme: 03.12.2020 18:48
3 Aralık Dünya Engelliler Günü

AK Parti Şırnak İl Kadın Kolları Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla merkez ve ilçelerde engelli bireyleri ziyaret etti.

AK Parti Şırnak İl Kadın Kolları Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla merkez ve ilçelerde engelli bireyleri ziyaret etti.

Kadın Kolları İl Başkanı Hatice Atan ve partililer, Engelliler Günü nedeniyle merkez, Cizre, Silopi, İdil, Uludere, Beytüşşebap ve Güçlükonak ilçelerinde, engellileri ziyaret etti.

Atan, yaptığı açıklamada, engelli bireyleri unutmadıklarını ve onların her zaman yanında olduklarını göstermek istediklerini belirtti.

Pandemi nedeniyle maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak, hediyeleri kapıda takdim ettiklerini dile getiren Atan, şunları kaydetti:

"Allah Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Kendilerinin sayesinde artık engelli kardeşlerimiz mağdur olmuyor, kendisinin yanında bakıcısı da ücret alıyor. Ayrıca kamuda istihdam ediliyor. Hükümetimiz döneminde hayata geçirilen bu çalışmaların yanında bizler de sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bugün hediyelerimizle sadece kapıdan engelli kardeşlerimizi gördük. Tek amacımız onlara kıymetli olduklarını hissetmelerini sağlamaktı. Umarım yüzlerindeki tebessüme ortak olmuşuzdur. Şunu unutmamamız gerekir, hepimiz birer engeli adayıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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