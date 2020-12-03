3 Aralık Dünya Engelliler Günü
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

03.12.2020 18:43 | Son Güncelleme: 03.12.2020 18:46
3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesi ekipleri tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireylere hediye verildi.

Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesi ekipleri tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireylere hediye verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Onikişubat Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından 17 aile ziyaret edilerek hediye verildi.

Ailelerle görüntülü görüşme gerçekleştiren Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ailelere selamlarını ileterek hal ve hatırlarını sordu.

Ekipler tarafından ziyaret edilen bireyler, Mahçiçek'in ince düşüncesinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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