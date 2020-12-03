AFYONKARAHİSAR - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AFYONKARAHİSAR - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü

03.12.2020 16:19 | Son Güncelleme: 03.12.2020 18:04

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan, pandemi sürecine kamu kurumu yetkilileri ile vatandaşlardan anlayış beklediklerini söyledi.

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan, pandemi sürecine kamu kurumu yetkilileri ile vatandaşlardan anlayış beklediklerini söyledi.

Erdoğan, dernek binasında yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü'nün bir farkındalık günü olduğunu dile getirdi.

Pandemi dolayısıyla zor bir süreçten geçildiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz engelliler bundan daha farklı boyutta etkilendik. Esnek çalışma uygulaması olmasına rağmen bazı özel ve kamu kurumlarında engellilere ve kronik rahatsızlıkları olan çalışanlara gerekli kolaylığın sağlanmadığına dair şikayetler geliyor. Biz kurum yetkililerinden ve iş yeri sahiplerinden bununla ilgili anlayış bekliyoruz. Bir de kaldırımlara araç park eden vatandaşlarımızdan ve kaldırımlara eşya koyan esnaflarımızdan da biraz anlayış bekliyoruz. Hepimiz birer engelli adayıyız. Bunu unutmamak gerek. Her an başımıza bir kaza gelip engelli olabiliriz. Bize engel olmayın."

AFYONKARAHİSAR - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
AFYONKARAHİSAR - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
AFYONKARAHİSAR - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
AFYONKARAHİSAR - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

İlgili Haberler

Bozüyük Engelliler Derneği Başkanı Çelik'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Bozüyük Engelliler Derneği Başkanı Çelik'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
3 Aralık Dünya Engelliler Günü
3 Aralık Dünya Engelliler Günü
SP İl Başkanı İlhan'dan tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
SP İl Başkanı İlhan'dan tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Ali Babacan Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Gökhan Gönül Mbaye Diagne Nacer Chadli Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak İzmir Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AFYONKARAHİSAR - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 18:04:14. #1.15#
title