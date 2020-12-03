3 Aralık Dünya Engelliler Günü
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

03.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 03.12.2020 15:08
3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Mardin Büyükşehir Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellileri evlerinde ziyaret etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellileri evlerinde ziyaret etti.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipleri beraberindeki Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelleriyle, yeni tip koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde, engelli çocuklar ile yaşlıları ziyaret etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik eden ekipler, Vali Demirtaş'ın selamlarını iletti.

Aile ve çocuklara hediye veren ekipler, onların taleplerini de dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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