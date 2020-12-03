3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Kırklareli'nde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen törende Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Kırklareli Şube Başkanı Ercan Dinkler ve dernek üyeleri, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak, saygı duruşunda bulundu.

Dinkler, törende yaptığı konuşmada, engellilerin bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini söyledi.

Engellilerin dertlerinin çözüme kavuşması için çalıştıklarını ifade eden Dinkler, engellilerin yanında olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran