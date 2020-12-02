3 Aralık Dünya Engelliler Günü
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

02.12.2020 16:19 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:22
3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilgin, mesajında, engellilerin, spor, sanat, edebiyat, siyaset, eğitim ve iş dünyasında topluma örnek olacak işlere imza attığını vurguladı.

Bilgin, şunları kaydetti:

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"Bu kardeşlerimizin zorlukları aşarak elde ettikleri başarılar hepimizi gururlandırmaktadır. Önce insan diyen, insanı yaratılmışların en şereflisi olarak gören bir geleneğin mensupları olarak bizler, her konuda engelli kardeşlerimizin yanında yer almaya, onların hayatlarını kolaylaştırmaya büyük önem veriyoruz. Engelli vatandaşlarımız toplumumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle şehirlerimizi, sokaklarımızı, okullarımızı yeniden düzenleyerek engelli kardeşlerimizin her konuda önlerindeki engelleri ortadan kaldırmaya gayret ediyoruz. Onları teşvik etmek, ihtiyaç duydukları yardım elini uzatmak, sorunlarının çözümünde onlara destek olmak, hayatlarını kolaylaştıracak her adımda yanlarında olmak hepimizin görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle engelli vatandaşlarımız ve fedakar aileleri başta olmak üzere tüm hemşerilerimizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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